ОПК ОПК ОПК

Быстро и мощно: кадры «уничтожения танка» Су-25, снятые на 360 градусов

Егор Левин
12:45 10.07.2022
Камеру, снимающую на 360 градусов, впервые удалось закрепить на самолетах подобного класса, выполняющих подобные задачи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Съемочная группа программы «Военная приемка» побывала в Кыргызстане и запечатлела тренировочные полеты российских летчиков, проходящих службу на авиабазе «Кант» на Су-25. Цель летчиков - надувной танк, имитирующий реальную бронетехнику.

Стиль работы в Киргизии - как можно ближе подойти к объекту противника и быстро нанести мощный удар. Сделать это с большой высоты в данном случае невозможно, предельно низкая высота  - 25 метров. Выстрелы - электронные, при попадании на надувном танке срабатывает специальный пиропатрон.

Команде «приемки» впервые удалось закрепить на самолетах подобного класса камеру, снимающую на 360 градусов. Это позволило взглянуть на задачу и на цель практически глазами летчика.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами.  Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:55 В стране и мире
Видео
Тайник для «Бессмертного полка»: житель Рубежного показал спрятанные от ВСУ фото родных
09:41 В стране и мире
В Москве в воскресенье ожидаются 30-градусная жара и грозы
08:07 В стране и мире
В Шри-Ланке возобновлена подача топлива на ряде заправок
11:30 В стране и мире
Видео
«Звезда Youtube» из Рубежного рассказал, что происходило после скандального интервью
05:01 Армия
Видео
Привет с Родины: Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в ЛНР
Популярное
МО РФ: украинские боевики заминировали обочины дороги между Красным Подом и Радушным в Днепропетровской области
Видео
Подразделения 127-й бригады теробороны в Харькове комплектуют отбывавшими наказание заключенными
Видео
МО РФ: ВКС РФ уничтожили ангар с гаубицами США M777 под городом Часов Яр
Видео
Быстро починить и сытно накормить: как военные ВС РФ трудятся в тылу спецоперации
Илон Маск передумал покупать Twitter
Видео
МО РФ: под Одессой уничтожены две украинские установки Harpoon, полученные из Британии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.