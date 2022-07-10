Быстро и мощно: кадры «уничтожения танка» Су-25, снятые на 360 градусов

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Съемочная группа программы «Военная приемка» побывала в Кыргызстане и запечатлела тренировочные полеты российских летчиков, проходящих службу на авиабазе «Кант» на Су-25. Цель летчиков - надувной танк, имитирующий реальную бронетехнику.

Стиль работы в Киргизии - как можно ближе подойти к объекту противника и быстро нанести мощный удар. Сделать это с большой высоты в данном случае невозможно, предельно низкая высота - 25 метров. Выстрелы - электронные, при попадании на надувном танке срабатывает специальный пиропатрон.

Команде «приемки» впервые удалось закрепить на самолетах подобного класса камеру, снимающую на 360 градусов. Это позволило взглянуть на задачу и на цель практически глазами летчика.

Как российским военнослужащим служится в Киргизии, и что представляет собой армия этой среднеазиатской страны? «Военная приемка» ищет друзей российской армии за пределами России. В этот раз съемочная группа направляется в Киргизию - страну, на 95% покрытую горами. Экстремальные тренировки горного спецподразделения «Скорпион», чудеса на виражах в исполнении киргизских пилотов вертолетов, будни российской авиабазы в Канте, уроки русского языка для воспитанников военного лицея в Бишкеке и настоящий эксклюзив программы - интервью министра обороны Киргизии на русском языке. Смотрите в выпуске программы «Военная приемка в Киргизии. Часть 1».