Байден рассказал, как модернизировал свой велосипед после падения

В прошлом месяце американский президент упал с велосипеда, объяснив это тем, что он не смог вовремя вытащить ногу из крепления.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил журналистам, что убрал специальные ремешки, которые фиксируют ногу, с педалей своего велосипеда после инцидента, когда американский лидер упал набок вместе с велосипедом. Трансляцию очередной велопрогулки американского президента вел телеканал C-SPAN.

«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», - сказал он.

Джо Байден в эти выходные находился в семейной резиденции на пляже Рехобот в штате Делавэр.

В середине прошлого месяца журналисты пула Белого дома опубликовали видео падения президента США с велосипеда во время велопрогулки. Он ехал с группой людей на велосипедах, в это время репортеры, которые стояли неподалеку, начали задавать ему вопросы. Подъехав к ним, 79-летний американский лидер упал набок вместе с велосипедом. После Байден уверил окружающих, что он в порядке и не пострадал от падения.