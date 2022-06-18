Байден чуть не снес журналистов во время велопрогулки

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Об сообщает пул Белого дома, распространив видео инцидента.

На опубликованном журналистами видео американский лидер едет с группой людей на велосипедах, в это время журналисты, которые стояли неподалеку, начали задавать ему вопросы. Подъехав к ним, Байден упал набок вместе с велосипедом.

После этого американский президент заявил, что он в порядке и не пострадал от падения.

Ранее президент США Джо Байден в очередной раз оговорился во время выступления. На этот раз американский лидер в время речи на саммите США - АСЕАН назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.