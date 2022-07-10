Под Шахтерском в ДНР произошел пожар из-за обстрелов ВСУ: видео

Глава администрации города заявил о необходимости перевезти население в безопасные районы города.

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Вооруженные силы Украины ночью 10 июля нанесли ракетный удар в направлении села Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела произошел пожар недалеко от соседнего села Шахтерск. Возгорание сняли на видео местные жители.

«В целях безопасности необходимо переместиться в старую часть города Шахтерска, отдаленные от микрорайонов поселки и села или выехать за город. Организован подвоз населения», - написал в Telegram глава администрации Александр Шатов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк. Удары пришлись на несколько районов - Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский и Пролетарский.