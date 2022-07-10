В ДНР заявили об обстреле Донецка ВСУ 22 снарядами калибром 155 мм

Пострадали Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский и Пролетарский, а также Буденовский районы города.

© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Украинские войска вновь обстреляли город Донецк. Удары пришлись на несколько районов - Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский и Пролетарский. По городу было выпущено 14 снарядов калибра 155 миллиметров.

Обстрел производился в 4:20 из населенного пункта Нетайлово. Информацию сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:20 - н.п. Нетайлово - н.п. Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Пролетарский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм», - опубликовало информацию представительство республики.

Через 20 минут - в 4;40 - украинские боевики обстреляли город еще восемью снарядами. Пострадали Калининский, Буденовский районы Донецка.

Ранее ВСУ нанесли очередной удар по городу Алчевску в Луганской Народной Республике. Тогда боевики применили поставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS. По городу были выпущены четыре ракеты.