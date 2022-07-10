В ЮАР 14 человек погибли при стрельбе в баре

Местный телеканал сообщил, что неизвестный в маске открыл огонь в заведении, а затем скрылся на автомобиле.

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В городе Совето Южно-Африканской народной республике неизвестный открыл огонь в одном из баров. В результате погибло 14 человек, еще трое находятся в критическом состоянии.

Как сообщает канал eNCA, подозреваемый был в маске. После стрельбы он скрылся с места преступления на автомобиле Toyota, сообщили очевидцы.

В конце июня в Осло в результате стрельбы было убито двое человек, несколько были ранены. Подозреваемый был задержан.