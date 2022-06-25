Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Осло
Уточняется, что еще несколько человек были серьезно ранены. Нападавшего удалось задержать неподалеку от места происшествия.
© Фото: Peter Manning Keystone Press Agency Globallookpress
По сообщениям западных СМИ, в ночном клубе в норвежской столице пострадали несколько человек.
Сообщается, что двое убиты и несколько человек серьезно ранены в результате стрельбы. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.
«Подтверждено, что двое человек умерли», - приводит агентство информацию полиции Осло.
Также полиция сообщает, что подозреваемый задержан неподалеку.
Ранее в конце мая на фестивале в американском городе Тафт в штате Оклахома мужчина устроил массовую стрельбу. Тогда один человек погиб и семеро пострадали. По словам свидетелей, они слышали звуки ссоры, после чего раздались выстрелы.