В Москве в воскресенье ожидаются 30-градусная жара и грозы

Температура воздуха прогреется до плюс 28-30 градусов в Москве и 25-30 градусов в Подмосковье.

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В воскресенье 10 июля в Москве ожидается облачная и жаркая погода, синоптики обещают до 30 градусов жары. При этом возможны кратковременные дожди и грозы, как сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором циклона с запада, из-за чего сохранится вероятность мозаичных ливней и гроз при температурном фоне на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В Москве облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха плюс 28-30, в Подмосковье 25-30», - передает РИА Новости слова синоптика.

Ветер будет юго-восточным, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным, около 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее из-за грозы и ветра в Москве и Подмосковуье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение остается актуальным и в воскресенье, оно действует до вечера 10 июля.