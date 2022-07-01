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Порошенко заметили вместе с семьей на отдыхе в Великобритании

Виктория Ивашечкина
Дарья Сенникова
00:09 01.07.2022
Политик и его супруга попали в кадр сотрудницы украинского СМИ в дорогом ресторане.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда", ТСН © Фото: РИА Новости
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Бывший президент Украины Петр Порошенко оказался в центре скандала в Лондоне. Журналистка украинского телеканала ТСН наткнулась на него вместе с женой, дочерьми и сыном в одном из ресторанов. Начала снимать на телефон, что очень не понравилось супруге Порошенко. Чтобы сгладить углы, бывший украинский лидер согласился ответить на несколько вопросов.

Беспокойство жены Петра Порошенко объяснимо: бывшего президента Украины застали не на передовой, а в ресторане пятизвездочного отеля Лондона. После вопросов к автору видео Марина Порошенко попыталась остановить съемку, сломав сотруднице украинского телеканала ноготь на руке.

Журналистка украинского телеканала ТСН застала семейство Порошенко в роскошных интерьерах ресторана гостиницы, где сутки в самом дешевом номере стоят 1300 евро - это около 80 тысяч рублей. Дата съемки не сообщается, но в эфире украинского телеканала видео показывали накануне. Под хрустальными люстрами супруги Порошенко с дочками и младшим сыном ждали обеда.

Политик, судя по публикациям в сети, активно занимается организацией поставок вооружения из Европы. За какими именно автомобилями приехал в Лондон - бронированными или личными - не уточнил. Любопытно, что в момент беседы он словно пытался загородить собой сына, чтобы тот не попал в кадр. А 21-летний Михаил Порошенко сидел за столом с семьей, хотя на Украине объявлена всеобщая мобилизация. В беседе с журналистом экс-президент отметил, что из-за ситуации на Украине его дети не находятся «в безопасности».

Видеопубликация Петра Порошенко от 29 июня, где он садится за руль европейского грузовика. Судя по облупившейся краске на кабине, не нового. С его слов, 12 машин уже отправлены из Великобритании на Украину.

Украинские СМИ не раз писали, что и дочери, и младший сын учатся в Лондонских ВУЗах. Старший - давно исчез из публичного пространства. В начале июня Порошенко прогуливался по столице Великобритании, как сообщали украинские журналисты, с одной из своих дочек.

Между делами семейными бывший украинский президент не устает просить Запад о новых поставках вооружений. В Берлине Порошенко выступил на форуме демократического союза, где повторял просьбы о вооружении.

В своих просьбах об увеличении поставок вооружений Порошенко также настойчив, как и в весенних попытках выехать с Украины. При этом бывший президент находится под уголовным преследованием. Он покинул свою стану только с третьей попытки - 30 мая после того как попросил об этом лично Зеленского. Сам Порошенко фигурировал в 20 уголовных производствах, которые были открыты после прихода к власти Владимира Зеленского. Одно из самых громких, по которому грозит 15 лет тюрьмы, подозрение в Госизмене. Экс-президента обвиняли в незаконных поставках угля из районов Донбасса - еще в период его президентства. 

Сам Порошенко заявлял, что лично виделся с Зеленским и договаривался все начать с чистого листа. Новой информации о расследовании дела о госизмене в его отношении нет. В конце мая в партии «Европейская солидарность» сообщали: старую меру пресечения по уголовному делу смягчили, бывшему президенту Украины вернули загранпаспорта, сняв запрет на выезд из страны.

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