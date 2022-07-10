В Шри-Ланке возобновлена подача топлива на ряде заправок

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Компания Lanka Indian Oil сообщила о возобновлении поставок топлива в ряд заправочных станций в Шри-Ланке. Это единственная частная нефтяная компания, которая управляет розничными заправками в стране.

Как сообщается РИА Новости, станции компании в городе Тринкомали работают круглосуточно.

Напомним, 9 июля на Шри-Ланке тысячи протестующих вышли на улицы Коломбо. В ходе столкновений части из них удалось прорваться в президентский дворец. Одной из причин протестов стал дефицит бензина в стране.