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Байден заявил, что визит в Эр-Рияд важен для противостояния с Россией и Китаем

Анастасия Бобылева
07:43 10.07.2022
Президент США собирается посетить Саудовскую Аравию и договориться о сотрудничестве для более успешного противодействия России и Китаю.
Байден заявил, что визит в Эр-Рияд важен для противостояния с Россией и Китаем
© Фото: Yuri Gripas, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Президент США Джо Байден назвал предстоящий визит в Саудовскую Аравию важным для противодействия России и Китаю. Издание The Washington Post опубликовало его заявление, в котором он рассказывает о целях поездки в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд.

«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии и занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем», - заявил он.

Байден также рассказал о предстоящем сотрудничестве: в планах расширить поставки нефти на мировой рынок и снизить цены на энергоносители.

Также президент США собирается встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, которого ранее в США признали причастным к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее Байден публично заявлял, что будет бороться с подобными нарушениями прав человека. Неоднозначность его позиции вызвала недовольство в конгрессе, где часть представителей выступает против контактов с Саудовской Аравией.

Политик отметил, что будет первым президентом США за более чем 20 лет, который посетит Ближний Восток без участия американских войск в боевых действиях. Он указал, что собирается наладить отношения с Саудовской Аравией и надеется, что подобные мирные визиты будут повторяться.

Ранее рейтинг одобрения Байдена среди населения существенно упал. В результате опроса оказалось, что 59% американцев не одобряют деятельность президента.

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