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Обвиняемый в убийстве Абе признался в планах сделать бомбу

Алексей Курильченко
06:22 10.07.2022
Полиция обнаружила в доме подозреваемого несколько единиц самодельного оружия.
Обвиняемый в убийстве Абе признался в планах сделать бомбу
© Фото: Takahiro Sanda AFLO Globallookpress
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По данным СМИ, Тэцуя Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе допроса признался в том, что пытался сделать бомбу. Также он владел несколькими единицами оружия.

«Полиция обыскала дом Ямагами на западе Нары, конфисковала оружие, похожее на обнаруженный на месте преступления самодельный образец, из которого был застрелен Абэ», - сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также источник сообщили, что Ямагами планировал атаковать «группу людей», но потом передумал и совершил покушение на Абэ.

Ранее стало известно, что Ямагами был передан прокуратуре. Ему предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве.

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