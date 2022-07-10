Обвиняемый в убийстве Абе признался в планах сделать бомбу

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По данным СМИ, Тэцуя Ямагами, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в ходе допроса признался в том, что пытался сделать бомбу. Также он владел несколькими единицами оружия.

«Полиция обыскала дом Ямагами на западе Нары, конфисковала оружие, похожее на обнаруженный на месте преступления самодельный образец, из которого был застрелен Абэ», - сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также источник сообщили, что Ямагами планировал атаковать «группу людей», но потом передумал и совершил покушение на Абэ.

Ранее стало известно, что Ямагами был передан прокуратуре. Ему предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве.