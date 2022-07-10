NHK: стрелявшему в Абэ предъявили обвинение в убийстве

Стрелок Тэцуя Ямагами, нападавший на Абэ, перевезен из управления полиции в местную прокуратуру, где ему предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве.

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По сообщению японских СМИ, стрелявший в экс-премьера страны Синдзо Абэ нападавший уже передан прокуратуре. Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Сообщается, что бывший японский военнослужащий Тэцуя Ямагами, стрелявший в Абэ, перевезен из управления полиции, расположенного в префектуре Нара.

Ямагами был направлен в местную прокуратуру, где ему, по данным СМИ, предъявлено в официальном порядке обвинение в убийстве.

Напомним, Синдзо Абэ умер в больнице после покушения. Он выступал в рамках своей предвыборной кампании. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Позже стало известно, что стрелявший в Абэ изначально планировал нападение на другого человека. Так, он хотел атаковать лидера некой религиозной группы.