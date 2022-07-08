В стране и мире Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ Анастасия Бобылева Он привел в качестве аргумента рост заболеваемости в мире и появление новых штаммов. © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press Читайте нас на: Нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в России, заявил в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов. Он отметил, что в мире заболеваемость растет и появляются новые штаммы, поэтому такой исход возможен. «Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», - передает его пояснение ТАСС. Ранее было объявлено, что с 15 июля Россия снимет ограничения на пересечение границы, связанные с коронавирусом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика