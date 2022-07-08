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Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ

Анастасия Бобылева
06:52 08.07.2022
Он привел в качестве аргумента рост заболеваемости в мире и появление новых штаммов.
Эксперт Роспотребнадзора рассказал о возможном подъеме заболеваемости COVID-19 в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Нельзя исключать подъема заболеваемости COVID-19 в России, заявил в пятницу руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

Он отметил, что в мире заболеваемость растет и появляются новые штаммы, поэтому такой исход возможен.

«Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», - передает его пояснение ТАСС.

Ранее было объявлено, что с 15 июля Россия снимет ограничения на пересечение границы, связанные с коронавирусом.

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