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Вступил в силу указ Зеленского о визовом режиме с Россией

Ян Брацкий
00:33 01.07.2022
В МИД Украины уточнили, что даже наличие визы не гарантирует россиянам въезд на территорию Украины.
Вступил в силу указ Зеленского о визовом режиме с Россией
© Фото: Aleksandr Gusev, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Власти Украины объявили о введении визового режима с Российской Федерацией. Теперь россиянам для поездки в соседнюю страну придется оформлять документы в визовых центрах. Они присутствуют в восьми городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре и в Ростове-на-Дону.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответные шаги официальная Москва будет принимать с учетом национальных интересов.

«Мы действительно недавно получили электронную копию украинской ноты с соответствующим уведомлением. В ней идет речь о фактическом прекращении с 1 июля действия сразу двух соглашений: 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года о трансграничном передвижении жителей приграничных регионов», - сказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

С его слов, Киев на протяжении восьми последних лет планомерно ужесточал правила въезда для россиян. Несмотря на агрессивную политику украинских властей, подчеркнул Полищук, Россия добросовестно исполняла соглашения о безвизовых и трансграничных поездках и продолжает это делать.

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