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Зеленский выберет страну-представителя Украины в России для решения визовых вопросов

Виктория Ивашечкина
16:11 19.06.2022
В Киеве уточнили, что на данный момент уже есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ.
Зеленский выберет страну-представителя Украины в России для решения визовых вопросов
© Фото: Sergey Kovalev, GlobalLookPress
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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому представят варианты по выбору страны, которая будет представлять интересы страны в России для решения визовых вопросов. Об этом заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», - цитирует издание «Страна.ua» слова Немчинова.

Кроме того, он сообщил, что на данный момент уже есть действующие соглашения с визовыми центрами в России. Немчинов подчеркнул, что «МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан России о способе получения визы, ее стоимости».

Ранее Владимир Зеленский заявил о введении визового режима для россиян с 1 июля. В конце мая президент поддержал петицию о визах для граждан РФ на территории страны и поручил украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю обработать вопрос. 

При этом постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что решение Украины ввести визовый режим для граждан России является демагогией. По его мнению, Киев не контролирует границы.

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