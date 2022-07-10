Три человека погибли после обстрела ВСУ Шахтерского района, где находились активисты-волонтеры

В результате обстрелов 11 человек ранены, еще четверо пропали без вести.

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Глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что украинская армия обстреляла Шахтерский район, в котором находились активисты-волонтеры «Молодой Республики». В результате обстрелов погибли три человека, 11 числятся ранеными. Кроме того, еще четыре человека пропали без вести, ведутся поисковые работы.

«Все раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь, об этом мной даны соответствующие поручения Министерству здравоохранения. Также Правительству дано поручение оказать помощь пострадавшим и семьям», - написал глава республики у себя в Telegram.

Напомним, вооруженные силы Украины ночью 10 июля нанесли ракетный удар в направлении села Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела произошел пожар недалеко от соседнего села Шахтерск. Глава администрации города заявил о необходимости перевезти население в безопасные районы.