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Пятнадцатилетний волонтер: за что подросток из Мариуполя получил медаль «За отвагу»

Сергей Лебедев
23:59 10.07.2022
Арсен Попов выносил из обстрелов и разрушенных домов раненых бойцов ДНР и мирных жителей, помогал врачам и разбирал завалы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
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Еще в июне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил медали «За отвагу» сразу нескольким гражданским лицам. Одной из них удостоился 15-летний житель Мариуполя Арсен Попов. В самое страшное время, когда шли бои за город, подросток одним из первых пошел в местную больницу волонтером.

Отважный мальчик на себе выносил из обстрелов и разрушенных домов раненых бойцов ДНР и мирных жителей, помогал врачам и разбирал завалы. Работал наравне со взрослыми. Медики мариупольской больницы вспоминают, что сначала Арсен просто приносил воду, а потом начал помогать врачам спасать раненых. Он даже не пугался вида крови.

«Больше всего запомнилось три ребенка. Ребенок первый - 13 лет, осколок в сердце, 11 лет - осколки в глаза и третьего просто поцарапало. Он целый остался. Это были самые запомнившиеся», - признается подросток.

Сейчас уже он говорит о тех страшных событиях спокойно, только взгляд не по-детски серьезный. А вот его мама даже теперь не может сдержать эмоций. По ее словам, сын очень тяжело все переживал. Отпускать своего ребенка было страшно. Женщина боялась, что все происходящее искалечит его психику. Однако Арсен тогда сосредоточился на своей работе.

Себя он героем не считает. О своей помощи рассказывает скромно. В руководстве Донецкой Народной Республики заслуги мальчика оценили и удостоили воинской награды «За отвагу». Медаль ему вручил лично Денис Пушилин еще в начале июня. По словам главы ДНР, поступок подростка является примером для всей молодежи.

В будущем Арсен хочет стать строителем, но не медиком. Возможно, в будущем он поможет восстановить или заново отстроить родной Мариуполь. Как раз сейчас город активно приводят в порядок.

Полная история Арсена - в сюжете Анастасии Коваленко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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