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ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР

Игнат Далакян
21:59 10.07.2022
В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что обстрел велся из населенного пункта Новомихайловка снарядами калибра 122 мм.
ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР
© Фото: Mykhaylo Palinchak Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Украины обстреляли Еленовку в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 20.50 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шахтерский район, в котором находились активисты-волонтеры «Молодой Республики». Сообщалось, что в результате обстрелов погибли три человека, 11 были ранены, еще четверо пропали без вести.

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