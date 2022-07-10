Аксенов заявил о продлении высокого уровня террористической опасности в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25 июля.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, высокий уровень террористической опасности будет действовать на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Ранее немецкой издание Stern сообщило, что два солдата бундесвера похитили оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн и планировали взорвать Крымский мост. Сообщалось, что злоумышленники еще с прошлого года участвовали в кражах в составе группы преступников из двенадцати человек.