«Я устал, я ухожу»: как Великобритания проводила Джонсона с поста премьера

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отставку Джонсона, обратил внимание на его русофобские настроения. Кроме того, в Киеве по случаю ухода с поста британского премьера начался настоящий траур.

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В Лондоне устроили шумные «проводы» Теперь уже исполняющему обязанности премьер-министра Борису Джонсону. Ведущие «Доброе утро, Британия!» рассказывали в прямом эфире про главное политическое фиаско недели - когда над Трафальгарской площадью внезапно зазвучала известная песня на новый лад. Вместо «Bye Bye Baby» - «Bye Bye Boris»

«Я устал, я ухожу» от Джонсона было коротким, а именно ровно шесть минут. У дверей его лондонской резиденции установили трибуну. Вдоль здания выстроились чиновники и супруга Кэрри Саймондс с их младшей дочерью. Наконец, открылась заветная для британских политиков дверь, и на пороге появился Борис Джонсон, объявил что вынужден оставить «лучшую работу в мире». Именно так он назвал пост премьер-министра Британии и заявил, что будет исполнять обязанности главы правительства, пока не выберут нового, то есть до осени.

«В последние дни я пытался убедить моих коллег в том, что будет эксцентрично менять правительство сейчас. Конечно же, мне жаль, что мне не удастся претворить в жизнь так много своих идей и проектов. Но, как мы увидели, в Вестминстере очень силен стадный инстинкт. Я хочу, чтобы вы знали, насколько мне грустно покидать лучшую работу на свете», - отметил Джонсон.

Борис оказался на редкость жадным до власти. Из кресла премьера его пришлось буквально гнать пинками. Месяц назад представители Консервативной партии уже выдвигали политику вотум недоверия, однако он усидел. Новый скандал разгорелся в начале июля из-за непотребного поведения протеже Джонсона Криса Пинчера. Стало известно, что Пинчер устроил пьяный дебош в элитном клубе и приставал к мужчинам.

«Он пытался потрогать меня сзади и сказал при этом: “ты должен двигаться по карьерной лестнице, ты должен быть лидером и продолжил приставать”», - рассказал заместитель мэра округа Тамворс, член Консервативной партии Британии Дэниел Кук.

Как выяснилось, Джонсон знал, что Пинчер не раз попадал в гей-скандалы и был фигурантом парламентского расследования о сексуальных домогательствах. При этом политик назначил его на высокую должность. В результате от премьера отвернулась почти половина министров правительства. Джонсон назначил новых, но и они после вступления в должность посоветовали ему уйти в отставку. Как шутят в соцсетях, даже главный мышелов Даунинг-Стрит премьерский кот Ларри, который пересидел уже трех премьеров, Дэвида Кэмерона, Терезу Мэй и Бориса Джонсона, в соцсетях призвал выселить Бориса с Даунинг-стрит.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отставку Джонсона, обратил внимание на его русофобские настроения. Кроме того, в Киеве по случаю ухода с поста британского премьера начался настоящий траур. Напомним, с начала специальной военной операции по защите Донбасса Джонсон дважды посещал Киев, гулял с президентом Украины Владимиром Зеленским по Майдану, даже получил в подарок петушка.

В украинских политических кругах отставка главного спонсора войны ожидаемо вызвала не просто озабоченность, а панику. Может ли увольнение Джонсона стать сигналом, что Запад меняет парадигму в отношении Украины? И неужели про договоренности о поставках оружия на Украину можно забыть? Тем временем букмекеры уже принимают ставки - кто станет новым хозяином Даунинг-стрит. Британский журнал Spectator вышел с обложкой, на которой изображены основные кандидаты - министр иностранных дел и ярая русофобка Лиз Трасс, министр обороны Бен Уоллес и экс-министр обороны Пенни Мордонт.

Более подробно о причинах отставки Бориса Джонсона, реакции Украины на уход британского премьера с должности и о том, кого видит общественность на посту главы правительства Великобритании - смотрите в сюжете Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».