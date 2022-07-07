«Мы навсегда останемся друзьями»: Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

По словам президента Украины, новость об уходе Джонсона со своего поста «огорчила всех украинцев».

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. По словам главы государства, новость об уходе Джонсона со своего поста «огорчила всех украинцев». Кроме того, Зеленский поблагодарил британского политика за защиту интересов Украины на международной арене.

«Мы не сомневаемся, что поддержка Великобритании сохранится. Мы навсегда останемся верными друзьями и сильными союзниками», - написал Зеленский у себя в Telegram.

Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел к прессе и официально объявил о своем уходе с поста. Вместе с тем он также перестанет быть лидером Консервативной партии. Джонсон обозначил, что процесс выбора нового лидера Консервативной партии должен начаться незамедлительно, а сам он продолжит выполнять свои обязанности до момента назначения нового главы британского кабмина.

По данным британских СМИ, катализатором для ухода Джонсона послужил инцидент с дебошем экс-замглавы британского МИД Кристофера Пинчера, когда политики обвинили премьера в назначении его на должность замкоординатора парламентской фракции, несмотря на небезупречное прошлое. В мае Джонсон уже прошел через процедуру вотума недоверия, но сумел удержаться на своем посту. Всю ситуацию вокруг политика прокомментировали и в Кремле, заявив, что недолюбливают британского политика в ответ на его отношение к России.