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Захарова прокомментировала отъезд Трасс накануне заседания G20 как бойкот России

Елизавета Потейчук
19:45 10.07.2022
До этого дипломат заявила, что в ходе совещания страны G7 пытались превратить встречу «в подобие междусобойчика и скандала».
Захарова прокомментировала отъезд Трасс накануне заседания G20 как бойкот России
© Фото: Bernd von Jutrczenka dpa Globallookpress
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Отъезд министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс до начала заседания глав МИД стран G20 в Индонезии является «глубинным бойкотом» российской делегации. С таким мнением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Напомним, Трасс покинула остров Бали в связи с отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации - уехала накануне», - сказала дипломат во время передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее Мария Захарова заявила, что в ходе совещания глав МИД стран «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали страны G7 пытались превратить встречу «в подобие междусобойчика и скандала», однако им этого сделать не удалось. Также дипломат описала, как представители иностранных СМИ изо всех сил пытались «натянуть тему бойкота», которого не было ни с чьей стороны.

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