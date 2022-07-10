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Еще один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат расположения ВС РФ

Елизавета Потейчук
19:04 10.07.2022
Задержанный отметил, что признал свою вину и сделал это по глупости.
Еще один житель Новой Каховки признался в передаче СБУ координат расположения ВС РФ
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Еще один житель города Новая Каховка в Херсонской области рассказал, что передавал Службе безопасности Украины координаты расположения российских войск для нанесения ударов по городу, из-за которых пострадали в том числе и мирные граждане. Так, Вячеслав Ткаченко для передачи сведений воспользовался одним из Telegram-ботов, в котором жители территорий, находящихся под контролем российской армии или сил ЛДНР, могут передать ВСУ важную информацию.

«Ткаченко Вячеслав Александрович… скидывал (координаты - прим. ред.) лесопосадки и …поворот. Там находилась техника, КаМАЗы, УРАЛы и личный состав… Это я скинул, он (сотрудник СБУ - прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь», - приводит РИА Новости показания задержанного.

Уточняется, что Ткаченко признал свою вину. Более того, он отметил, что сделал это по глупости.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России займется расследованием украинского удара «Точками-У» по Новой Каховке в Херсонской области. По данным ГУМВД по Херсонской области, со стороны Украины по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда.

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