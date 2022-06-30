СК расследует украинский удар «Точками-У» по Новой Каховке под Херсоном

В ведомстве заявили, что установят всех причастных к совершению преступления.

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Следственный комитет России займется расследованием украинского удара «Точками-У» по Новой Каховке в Херсонской области. В результате трагедии погиб ребенок и пострадали несколько мирных жителей. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

«Следователями будет зафиксирован и расследован факт нанесения ракетного удара по городу Новая Каховка. Следственный комитет России установит всех причастных из числа украинских военнослужащих к совершению преступлений», - сказано в заявлении.

По данным ГУМВД по Херсонской области, со стороны Украины по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда. Позже они были перехвачены российскими средствами ПВО. Как уточнялось, в результате падения обломков ракет погиб ребенок, пострадали шесть человек. Также сгорели два жилых дома.

Несколькими днями ранее сообщалось, что СК России возбудил два новых уголовных дела по факту обстрелов мирного населения Донбасса. Дела возбуждены в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины.