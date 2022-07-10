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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что армия страны терпит многочисленные потери и истощается. Глава Минобороны страны отметил, что в настоящее время вооруженные силы Украины нуждаются в дальнобойных артиллерийских установках, при этом ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW теперь не входят в перечень приоритетной для Киева техники.

«Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию», - сказал Резников в интервью The Wall Street Journal.

Ранее американская газета сообщала, что Запад недооценил волю России к победе на Украине. По данным American Thinker, Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками пошли на авантюру, тем самым спровоцировав конфликт, так как проигнорировали интересы России по членству Украины в НАТО.