Истребитель F-18 упал в море с авианосца США USS Harry S. Truman

В результате происшествия пострадал один военнослужащий, при этом сам авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям.

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Истребитель F-18 Super Hornet военно-морских сил США упал с палубы авианосца USS Harry S. Truman. В военно-морских силах объяснили причину инцидента суровыми погодными условиями в Средиземном море.

«8 июля 2022 года истребитель F-18, приписанный к авианосному крылу 1, сдуло за борт авианосца Harry S. Truman из-за неожиданно суровых погодных условий в Средиземном море», - говорится в сообщении пресс-службы ВМС США.

В результате происшествия пострадал один военнослужащий, при этом сам авианосец и размещенные на нем самолеты находятся в состоянии готовности к заданиям.

Ранее командование воздушных сил ВМС США анонсировало паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений. Отмечалось, что в Калифорнии 8 июня погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey.