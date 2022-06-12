ВМС США временно прекратят полеты из-за серии авиакатастроф

В частности, в Калифорнии 8 июня погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey.

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Командование воздушных сил ВМС США анонсировало паузу в полетах для оценки ситуации в сфере безопасности после недавних крушений. Отмечается, что в Калифорнии 8 июня погибли пять американских военнослужащих при крушении конвертоплана MV-22 Osprey. Во время выполнения тренировочного задания летательный аппарат разбился в пустынной местности. Также во время тренировочного полета 3 июня погиб офицер ВМС.

«В связи с недавними авиакатастрофами с участием самолетов ВМС США и Корпуса морской пехоты командующий военно-воздушными силами приказал всем неразвернутым авиационным подразделениям ВМС 13 июня провести паузу в целях безопасности, чтобы пересмотреть методы управления рисками и провести тренировки по угрозам и управлением ошибками», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы командования воздушных сил ВМС США.

Ранее эксперты объяснили причины роста количества дезертиров в ВМФ США. В частности, специалисты констатировали, что большинство инцидентов происходили на фоне риска суицидов, что говорит о кризисном психологическом состоянии военнослужащих ВМФ США.