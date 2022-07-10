Звезды российского кино провели концерт для участников спецоперации в рамках кинофестиваля имени Ланового
В городе-герое Севастополь в доме офицеров Черноморского флота звезды российского кинематографа провели концерт в рамках 30-го юбилейного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Семеновича Ланового.
Мероприятие организовали для военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Главными слушателями стали севастопольские моряки.
Как отмечают сами народные артисты, бросить дела и приехать из Москвы ради того, чтобы поддержать российских бойцов - это прямая их обязанность.
«Вся наша группа приехала в город-герой Севастополь поддержать ребят, которые сегодня в горячих точках участвуют. И мы решили выполнить свою миссию. Повидать этих людей, жителей этого легендарного города», - отметил Народный артист РФ, актер театра и кино Юрий Чернов.
Помимо песен со сцены прозвучали и авторские стихотворения, которые, как признались военные, они распечатывают на листе и берут их с собой в бой.
Напомним, в международном детском центре «Артек» в Крыму прошло грандиозное событие мира кино. В частности, в рамках кинофестиваля состоялся показ фильма Алексея Пиманова «Одиннадцать молчаливых мужчин».