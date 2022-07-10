Привет с Родины: Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил для участников спецоперации в ЛНР

Во время концерта бойцам раздали привезенные детские письма и открытки с родины.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Выполнявшие боевые задачи в ходе специальной военной операции военнослужащие стали зрителями концерта в Луганской Народной Республике.

Перед бойцами выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО), а также деятели культуры Свердловской области.

Для военнослужащих была подготовлена специальная концертная программа. Она включает в себя оригинальные аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции.

В свою очередь военнослужащие выразили слова благодарности за очень ценные номера. Также бойцам раздали привезенные детские письма и открытки с Родины.

Всего в ходе концертного турне артисты Ансамбля песни и пляски ЦВО посетят более десяти воинских частей. В этих частях военнослужащие восстанавливают боеспособность после освобождения ЛНР.

«Мы желаем нашим ребятам скорейшего выполнения задач, мы желаем им силы и бодрости. Мы желаем всем, кто сегодня был на нашем концерте и всем, кто выполняет задачи здесь, на территории ЛНР, здоровья и вернуться домой к своим семьям. Потому что мы вас ждем, ребят», - рассказала артист Ансамбля песни и пляски ЦВО Светлана.

Ранее был организован телемост между военными, освобождавшими ЛНР и их родными и представителями органов государственной власти и общественных организаций Свердловской области. Во время телеобщения бойцы смогли посмотреть подготовленное для них выступление, услышать слова благодарности, поддержки и любви.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.