Связь с Родиной: освобождавшие ЛНР военные ЦВО приняли участие в телемосте с Екатеринбургом

Также был организован концерт творческих коллективов Свердловской области. К российским военным обратились со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой к родным.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

В подразделениях Центрального военного округа (ЦВО) продолжается восстановление боеспособности военнослужащих, выполнявших боевые задачи по освобождению Луганской Народной Республики от националистических формирований Украины. Российским бойцам был организован отдых.

Специально для военнослужащих подразделения ЦВО, дислоцированного в Екатеринбурге, был организован телемост в формате видеоконференции. Во время телеобщения военнослужащие смогли увидеть и поговорить с родными и близкими.

Помимо этого был организован концерт творческих коллективов Свердловской области. К военнослужащим обратились со словами поддержки и пожеланиями скорейшего возвращения домой к родным.

В пунктах размещения войск группировки «Центр» проходят выступления артистов и творческих коллективов со всей России.

Также военнослужащие встречаются с представителями органов государственной власти и общественных организаций. Организованы церемонии награждения отличившихся бойцов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.