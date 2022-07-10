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Замминистра по евроинтеграции Украины назначили 25-летнюю девушку без опыта

Елизавета Потейчук
14:54 10.07.2022
Как отметили в украинской прессе, ее заработная плата оказалась почти вдвое выше, чем у президента страны Владимира Зеленского.
Замминистра по евроинтеграции Украины назначили 25-летнюю девушку без опыта
© Фото: msp.gov.ua
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На Украине назначили нового заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики. Уточняется, что пост заняла 25-летняя Анна Сергеева, которая ранее никогда не работала в государственном секторе.
 
По данным издания «Украинские новости», ее заработная плата оценивается выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, а именно в 68 600 гривен в месяц, тогда как украинский лидер якобы получает 28 тысяч гривен.

В прессе отмечается, что Сергеева до вступления в должность управляла компанией, которая занималась, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты. При этом в самом министерстве подчеркнули, что Анна активно занималась общественной деятельностью в последние годы. Девушка помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким пожилым людям, отметили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. До этого Мельник позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес руководства Германии. 
 
 

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