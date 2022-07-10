Замминистра по евроинтеграции Украины назначили 25-летнюю девушку без опыта

Как отметили в украинской прессе, ее заработная плата оказалась почти вдвое выше, чем у президента страны Владимира Зеленского.

© Фото: msp.gov.ua

На Украине назначили нового заместителя министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики. Уточняется, что пост заняла 25-летняя Анна Сергеева, которая ранее никогда не работала в государственном секторе.



По данным издания «Украинские новости», ее заработная плата оценивается выше, чем у президента страны Владимира Зеленского, а именно в 68 600 гривен в месяц, тогда как украинский лидер якобы получает 28 тысяч гривен.

В прессе отмечается, что Сергеева до вступления в должность управляла компанией, которая занималась, в частности, консультированием по вопросам коммерческой деятельности, предоставлением услуг парикмахерскими и салонами красоты. При этом в самом министерстве подчеркнули, что Анна активно занималась общественной деятельностью в последние годы. Девушка помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким пожилым людям, отметили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. До этого Мельник позволял себе нелицеприятные высказывания в адрес руководства Германии.



