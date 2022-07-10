ВКС РФ уничтожили за сутки пункты управления и живую силу ВСУ, в том числе формирования «Кракен»*
Уничтожения произошли в районах Соледара, Миньковки, Бахмута и Харькова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
В ходе специальной военной операции ВКС России за сутки уничтожили три пункта управления, живую силу противника и бронетехнику, в том числе националистического формирования «Кракен»*.
Как сообщили в Министерстве обороны России, уничтожения произошли в районах Соледар, Миньковка и Бахмут в ДНР. Члены «Кракена»* были уничтожены в районе Харькова.
Ранее в МО РФ сообщили, что командование ВСУ принудительно набирает резервистов для восполнения больших потерь.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов
* «Кракен» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.