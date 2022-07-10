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За сутки средства ПВО РФ перехватили три ракеты «Точка-У» в Херсонской области

13:38 10.07.2022
Перехват произошел в районе населенного пункта Чернобаевка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости
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Российские средства ПВО за сутки перехватили три ракеты «Точка-У» в ходе военной спецоперации на Украине.

Перехват произошел в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Также в этом районе было уничтожено 20 снарядов РСЗА «Ураган».

Ранее стало известно о перехвате украинских БПЛА в районе Мелитополя и населенных пунктов Тернового и Веселого.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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