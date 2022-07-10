Армия За сутки средства ПВО РФ перехватили три ракеты «Точка-У» в Херсонской области Перехват произошел в районе населенного пункта Чернобаевка. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Российские средства ПВО за сутки перехватили три ракеты «Точка-У» в ходе военной спецоперации на Украине. Перехват произошел в районе населенного пункта Чернобаевка Херсонской области. Также в этом районе было уничтожено 20 снарядов РСЗА «Ураган». Ранее стало известно о перехвате украинских БПЛА в районе Мелитополя и населенных пунктов Тернового и Веселого. Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика