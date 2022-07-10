Средства ПВО РФ за сутки перехватили три БПЛА Украины
Перехват произошел в районах Мелитополя, Тернового и Веселого.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
Российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине за сутки перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата.
Перехват произошел в районах Мелитополя в Запорожской области, а также Тернового и Веселого в Харьковской области.
Ранее истребители ВКС РФ за сутки сбили два Су-25 и МиГ-29 Украины.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов