МО РФ: в Славянске уничтожено более тысячи снарядов для американских гаубиц M777

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В рамках специальной военной операции российские войска уничтожили высокоточным оружием пункт временной дислокации артиллеристов ВСУ и склад с боеприпасами в Славянске. На нем хранились более тысячи снарядов для американских гаубиц M777 и сотни снарядов для РСЗО «Град». Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием наземного базирования нанесен удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. Уничтожено до 100 человек личного состава, более 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для РСЗО "Град"», - сообщил представитель ведомства.

Также были уничтожены два ангара с укрытыми в них гаубицами М777 в районе Константиновки. Удар был нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Как передает российское оборонное ведомство, из орудий велись обстрелы жилых кварталов города Донецка.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов