Истребители ВКС РФ за сутки сбили два Су-25 и МиГ-29 Украины

Самолеты были сбиты в небе над Харьковской областью и ДНР.

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Российские истребители Су-35с в ходе специальной военной операции за сутки сбили три украинских самолета: два штурмовика Су-25 и истребитель МиГ-29. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребителями Су-35с ВКС России в воздухе сбиты: два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе населенного пункта Краснополье Донецкой Народной Республики», - заявил Конашенков.

8 июля Су-35С уничтожили в воздухе украинские самолеты МиГ-29 и Су-25 в районе Лазаревки в Николаевской области. ПВО РФ украинский истребитель МиГ-29 в районе Голубовки в ДНР.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов