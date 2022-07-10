МО РФ: командование ВСУ принудительно набирает резервистов для восполнения больших потерь

Набор неподготовленных резервистов проводится в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Для того, чтобы восполнить большие потери личного состава украинское военное командование осуществляет принудительный набор неподготовленных резервистов. Набор проводится в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ.

«Для восполнения больших потерь личного состава украинским военным командованием увеличена отправка на передовую неподготовленных резервистов, которых принудительно набирают в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях», - заявил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Бараонв