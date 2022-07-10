Министр обороны Франции сообщил о поддержании контактов с российскими военными чиновниками

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Министерство обороны Франции продолжает контактировать с российскими военными и гражданскими чиновниками. Об этом заявил глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню, призвав не обрывать контакты с Москвой.

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», - сказал он интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным необходимы. Канцлер также напомнил, что Германия обещала Украине гаубицы и другое вооружение. По словам Шольца, «оно поступит своевременно». Также немецкий политик заявил, что никто не может диктовать Украине условия мира.