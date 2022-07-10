Роскомнадзор ограничил доступ к немецкой газете Die Welt

Сайт газеты был заблокирован в соответствии со ст. 15.3 о порядке ограничения доступа к информации.

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По требованию Генпрокуратуры от 9 июля РФ Роскомнадзор заблокировал сайт ежедневной немецкой газеты Die Welt. Это следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к сайтам.

Сайт издания был заблокирован в соответствии со ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Статья устанавливает порядок ограничения доступа к информации. В частности, в ней говорится о недостоверной общественно значимой информации, которая подается под видом достоверной.

Ранее Роскомнадзор подтвердил блокировку VPN-сервисов в России. В ведомстве объяснили, что средства обхода блокировок противоправного контента являются угрозой.