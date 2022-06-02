В стране и мире В Роскомнадзоре подтвердили блокировку VPN-сервисов в России Ян Брацкий При блокировке работы VPN-сервисов пользователи могут столкнуться с ограничением скорости соединения, а также со сбоями в работе интернет-приложений. © Фото: Rafael Henrique. KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Работа VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство, ограничивается. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя некоторые сложности в работе средств обхода блокировок. «Согласно закону "О связи", средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», - приводят «Известия» заявление ведомства. Ранее полную блокировку VPN-сервисов в России допустил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В настоящий момент на территории России заблокирована работа десятков средств обхода блокировки в Сети. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика