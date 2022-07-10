Тайник для «Бессмертного полка»: житель Рубежного показал спрятанные от ВСУ фото родных

В семье Александра в то время было 13 человек - восемь из них участвовали в Великой Отечественной войне.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Житель освобожденного города Рубежное Александр Ковалев показал корреспонденту «Звезды» фотографии своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Снимки приходилось прятать в гараже, чтобы их не нашли солдаты ВСУ. По словам Ковалева, в то время в его семье было 13 человек - восемь из них участвовали в войне.

«Вот это вообще легенда. Василий Ковалев в 1937 году был арестован, в 41-ом выпущен. Плен. Начальник разведки партизанского отряда. Потом, после того, как немцев выгнали, опять арест, но кадры знающие потребовали и его выпустили. Отправили в СМЕРШ. Прожил 99 лет, умер в 2012 году», - рассказал Ковалев об одном из родных.

В 2019 году корреспондент телеканала ICTV задал Ковалеву вопрос о ситуации в Рубежном. На это Ковалев в жесткой форме ответил, что в городе творится «беспредел». «Звезда» Александр рассказал, как изменилась его жизнь после скандального ролика.