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«Звезда Youtube» из Рубежного рассказал, что происходило после скандального интервью

Алексей Курильченко
Валентин Гвоздев
11:30 10.07.2022
После выхода интервью родные Александра испугались за его безопасность, но в городе мужчину поддержали все жители.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Житель Луганского города Рубежное Александр Ковалев, в 2019 ставший «звездой Youtube» после интервью украинскому телеканалу ICTV, рассказал, как изменилась его жизнь. Он сказал, что сейчас занимается в городе волонтерством - раздачей гуманитарной помощи. То самое интервью у него взяли в тот период, когда остро стоял вопрос о выполнении Украиной Минских соглашений.

«Они искали тех, кто не хотел мира, а хотел идти до победного конца... Этот материал вышел через месяц. Сижу дома, поужинал. И тут звонки пошли, дочка звонит: "папа, бросай все, уезжай". У меня Youtube нет, но говорят жесть была: повесить, расстрелять меня хотели и так далее. Но на улице все, кто встречал, все поддерживали. Да и сейчас поддерживают», - рассказал Ковалев.

Житель рассказал, что был счастлив, когда узнал, что Рубежное было освобождено. По его словам, до этого жители города находились под гнетом украинской полиции.

«Если дедушка идет на 9 мая, вокруг него стоят полицаи и забирают георгиевскую ленточку. Ты глянь на него, мужику 80 лет!», - возмутился Александр.

В 2019 году корреспондент телеканала ICTV задал Ковалеву вопрос о ситуации в Рубежном. На это Ковалев в жесткой форме ответил, что в городе творится «беспредел». Он также опроверг информацию о том, что в городе в 2014 году якобы проходили проукраинские митинги. Ковалев сказал, что «если бы в 2014 тут провели референдум, Рубежное бы взяло и ушло». Закончилось интервью словесной перепалкой.

Российская армия установила контроль над Рубежным в апреле. Сейчас город постепенно возвращается к мирной жизни. Снабжение населенного пункта полностью еще не восстановлено, и местные жители все еще зависят от гуманитарной помощи, ее доставляют ежедневно.

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