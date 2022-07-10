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Украинские войска замаскировали РСЗО под грузовик и обстреливали Луганск

Анастасия Бобылева
10:41 10.07.2022
В сети появилось видео, в котором видно, что направляющие для стрельбы скрываются в кузове «Газели».
Украинские войска замаскировали РСЗО под грузовик и обстреливали Луганск
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Войска ВСУ обстреливали Луганск, замаскировав реактивную систему залпового огня под гражданский грузовик. В сети появилось видео, в котором видно, что в кузове «Газели» скрываются направляющие для стрельбы. РИА Новости опубликовало кадры с грузовиком.

Залп ракет производился из жилой застройки. Украинская РСЗО была впоследствии уничтожена российской артиллерией в стороне от населенного пункта, что тоже видно на кадрах.

Известно, что прием с использованием «нештатных» РСЗО ранее встречался в конфликтах в Сирии и Ливии.

Ранее, 3 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Луганская Народная Республика освобождена. Он отчитался об установлении полного контроля над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

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