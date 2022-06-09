ФСБ в Ростове нейтрализовала ячейку террористов с координаторами на Украине

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ведомстве сообщили, что у ячейки имелись координаторы, которые действовали с территории Украины.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", состоящая из 13 граждан стран Центральноазиатского региона», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе проверки было установлено, что ячейка занималась распространением в регионе террористической идеологии и вербовка жителей в ряды организации. В местах проживания членов ячейки были обнаружены пропагандистские материалы организации, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения террористической деятельности.

В мае управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с территории Украины. В ведомстве отметили, что продавец, два посредника и два покупателя были задержаны с поличным при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов.