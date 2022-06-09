В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ в Ростове нейтрализовала ячейку террористов с координаторами на Украине

Алексей Курильченко
09:53 09.06.2022
Ячейка группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* вела в регионе пропагандистскую деятельность и вербовку.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
Читайте нас на:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России нейтрализовали в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. В ведомстве сообщили, что у ячейки имелись координаторы, которые действовали с территории Украины.

«Федеральной службой безопасности РФ в городе Ростов-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", состоящая из 13 граждан стран Центральноазиатского региона», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В ходе проверки было установлено, что ячейка занималась распространением в регионе террористической идеологии и вербовка жителей в ряды организации. В местах проживания членов ячейки были обнаружены пропагандистские материалы организации, а также средства связи и электронные носители информации, которые использовались для ведения террористической деятельности.

В мае управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекло незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с территории Украины. В ведомстве отметили, что продавец, два посредника и два покупателя были задержаны с поличным при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:30 В стране и мире
В ЛНР сообщили о трех погибших при обстреле Стаханова украинскими «Градами»
08:35 В стране и мире
Видео
В Амурском заливе загорелось рыболовное судно: видео
05:01 Армия
Видео
Бессмысленная жестокость: как ВСУ обстреливают жилые районы кассетными боеприпасами
05:02 Армия
Видео
Засекреченные маршруты и поддержка авиации: кадры работы сопровождения колонн ВС РФ в ходе СВО
22:45 Армия
Видео
«Погода испортилась»: советник главы Минобороны о трудностях во время спуска с Эльбруса
Популярное
Видео
«Я на вершине, счастлив и нем»: как участники восхождения на Эльбрус описывают подъем на самую высокую точку Европы
Видео
«Это сильные эмоции»: советник главы Минобороны Ильницкий о восхождении на Эльбрус
Британский наемник Пиннер в суде ДНР признал вину по делу о насильственном захвате власти
Видео
В МО РФ раскрыли потери украинских войск в ходе освобождения Святогорска
Видео
Минобороны России: высокоточными ракетами поражен бронетанковый завод в Харькове
Посол РФ в США рассказал, что получил письмо с призывом отказаться от Родины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.