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ФСБ пресекла в Крыму незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с Украины

Елизавета Потейчук
10:17 27.05.2022
Задержаны два посредника, два покупателя и продавец при сбыте автомата и патронов.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Управление ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю пресекло незаконный канал поставки оружия и боеприпасов с территории Украины. В ведомстве отметили, что продавец, два посредника и два покупателя были задержаны с поличным при сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов.

Кроме того, в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренные статьями о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, нацеленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных.

Ранее в Пограничной службе ФСБ России сообщили, что украинские боевики с юго-востока Украины предпринимают попытки въехать на территорию Российской Федерации. Отмечено, что сотрудникам погранслужбы уже удалось выявить порядка 250 таких лиц.

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