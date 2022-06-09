В ЛНР сообщили о трех погибших при обстреле Стаханова украинскими «Градами»

Один из снарядов повредил два подъезда многоквартирного жилого дома.

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Вооруженные силы Украины совершили обстрел города Стаханов в Луганской Народной Республики из РСЗО «Град». В результате обстрела погибло по меньшей мере трое жителей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Республики.

«Вооруженные формирования Украины в 5:00 9 июня в очередной раз, применяя РСЗО "Град", совершили обстрел города Стаханова. В результате обстрела погибли не менее трех мирных жителей, а также повреждены жилые дома, в том числе в результате прямого попадания произошло обрушение двух подъездов многоквартирного жилого дома», - сообщается в Telegram-канале ГП ЛНР.

Сотрудники ведомства выехали на место трагедии, чтобы задокументировать совершенные военнослужащими ВСУ преступления. По результатам проверки будет возбуждено уголовное дело.

Ранее ВСУ обстреляли кассетными снарядами один из городов Харьковской области. На месте обстрела российские саперы обнаружили фрагменты боеприпасов запрещенной установки «Ураган».