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Бессмысленная жестокость: как ВСУ обстреливают жилые районы кассетными боеприпасами

Станислав Иващенко
Алиса Краузе
05:01 09.06.2022
Мирные жители в Харьковской области не могут спокойно выходить на улицу в страхе попасть под обстрел ВСУ или наступить на опасный снаряд.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Неприятные сюрпризы ожидают жителей центра одного из городов Харьковской области буквально на каждом шагу. Под ногами у мирных жителей нераскрывшиеся кассеты от снарядов реактивных систем залпового огня ВСУ. Территорию прочесывают саперы с металлоискателями.

«Мы боимся всего. Вот вчера взрывалось тут. Кассеты или как их там называют, не знаю. Это был ужас какой-то. Мы не знали, куда спрятаться», - поделилась горожанка Ирина Самоха.

Нестандартный «подарок» ВСУ прислали во двор местной пятиэтажки восьмого марта. Часть корпуса ракеты так и осталась торчать в асфальте.

«Это с установки "Ураган" хвостовик. А сама кассетная часть уже раскрылась... Кассетные боеприпасы запрещенные... украинские вооруженные силы применяют повсеместно здесь», - указал военнослужащий саперной группы.

Несмотря на то, что город уже больше двух месяцев находится под контролем российских вооруженных сил, его продолжают обстреливать ВСУ. Они находятся в лесу. Буквально накануне боевики выпустили три снаряда «Урагана» по жилому сектору. На газоне еще лежит один из них - кассетный.

Изрешеченные осколками стены, выбитые окна - это самые минимальные разрушения. По рассказам местных, ВСУ сначала поджигали свои же позиции, которые они занимали в квартирах, а затем били по ним из артиллерии уже при отступлении. При этом знали, что в подвалах прячутся дети.

Найденную на детской площадке кассету обкладывают мешками с песком. В тратил вставляют бикфордов шнур и ждут 50 секунд, а затем подрывают опасный объект.

В небольшой воронке от взрывчатки остались маленькие осколочки, размером чуть меньше фаланги пальца. Это и есть те самые поражающие элементы от кассетного снаряда.

Украинские боевики намеренно стреляют по жилому массиву в моменты, когда мирные выходят на улицу из подвалов, чтобы согреться на солнце.

«Стреляют круглосуточно», - отметил местный житель Дмитрий.

Артналет ВСУ повторился накануне. К счастью, людей на улице в этот момент не было. Однако нераскрывшиеся бочонки с осколками самоликвидируются через два-три дня, а могут пролежать и взорваться от случайного удара ногой.

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