В Амурском заливе загорелось рыболовное судно: видео

С корабля эвакуированы 17 членов экипажа, один из них госпитализирован.

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В Амурском заливе недалеко от Владивостока произошел пожар на рыболовном судне «Икларанд». В экстренных службах сообщили об эвакуации 17 членов экипажа, один из них госпитализирован. На месте работают силы и средства Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

«Ночью в Амурском заливе возник пожар на рыболовном судне "Икларанд", порт приписки Владивосток, судовладелец - ООО "Дельфин". Все 17 членов экипажа эвакуированы. В эвакуации принимали участие суда "Капитан Балашов" приморского филиала Морспасслужбы, "Лотос", спасательное судно "Витязь" и лодка БЛ-820. Также в эвакуации принимала участие система управления движением судов дальневосточного бассейнового филиала "Роспормпорта"», - цитирует ТАСС сообщение Морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

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