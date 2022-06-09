Спецпредставитель президента РФ призвал к созданию технологического суверенитета

По словам спецпредставителя по цифровым вопросам, в ближайшее время мир разделится на несколько «технологических островов.

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России следует достичь технологического суверенитета в условиях сворачивания глобализма и «островизации». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков.

«Наиболее вероятный сценарий в ближайшие годы - "островизация". Практически гарантированно - сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров», - написал Песков в своей колонке для РБК.

Он отметил, что сейчас крупные экономические блоки в ближайшее время начнут производить еду и лекарства самостоятельно. Поэтому России следует создать свой «технологический остров» - то же самое произойдет в Китае и США. Технологический суверенитет, по словам Пескова, позволит обеспечить безопасность страны, получение энергии, продовольственную независимость, доступ к средствам производства и информации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит несколько унизительно, и в качестве альтернативы предложил такое определение, как «технологический суверенитет».